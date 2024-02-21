Стало известно об уничтожении склада с моторными лодками ВСУ Минобороны РФ: артиллеристы уничтожили склад моторных лодок ВСУ на берегу Днепра

Фото: Минобороны РФ

Расчеты артиллерии ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления беспилотниками и склад с моторными лодками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, передает Минобороны РФ. Российские десантники применили 152-мм гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б».

Огонь велся по заданным разведкой координатам. На складе моторных лодок хранилось восемь украинских плавсредств, уточнили в ведомстве.

Артиллерийский огонь корректировался при помощи беспилотников. Дроны зафиксировали успешное поражение и уничтожение цели. После проведенной операции бойцы замаскировали орудие и покинули огневую позицию, констатировали в Минобороны.

Ранее мотострелковые подразделения российской группировки войск «Запад» отбили две атаки противника на Купянском направлении. Всего на этом участке ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, танк Т-72 и два пикапа.

Также поступала информация, что подразделения десанта из Костромы ликвидировали украинскую БМП из противотанкового комплекса «Корнет» в районе Артемовска с рекордной дистанции в 7800 метров. Поразить цель с такого расстояния удалось при помощи новейших прицелов. Вторую украинскую боевую машину пехоты уничтожили расчеты артиллерии ВДВ.