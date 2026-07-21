Родители пожаловались на издевательства над их детьми в сочинском садике

Родители пожаловались на издевательства над их детьми в сочинском садике В Сочи начали проверку детского сада после сообщений об избиениях и оскорблениях

Правоохранители организовали проверку детского сада в Сочи после заявления родителей об избиениях и оскорблениях в отношении их детей, сообщается в канале ГУ МВД России по городу на платформе МАКС. По некоторым сведениям, воспитатели сада, где в том числе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, якобы били и оскорбляли воспитанников.

В пункт полиции <...> поступило заявление от местных жительниц, в котором они сообщили о совершении противоправных действий в отношении их детей в детском саду. Полицейские выехали в учреждение и опросили сотрудников, — отметили в ведомстве.

Кроме того, назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения. Прокуратура Центрального района Сочи также проводит проверку после публикаций в Сети о нарушении прав несовершеннолетних.

Ранее двухлетний ребенок провел около двух часов с отеком Квинке в элитном детском саду Энгельса, поскольку воспитатель приняла опасный симптом за обычную аллергическую реакцию. Мать малыша пришла в ужас, когда забирала сына из группы: лицо ребенка сильно побагровело и отекло, а сам он с трудом передвигался.