Родителям напомнили, как вербуют детей в интернете Зампред СК России Леоненко: детей часто вербуют через общение в игровых чатах

Преступники часто вербуют детей в игровых чатах, представляясь сверстниками — они присылают им ссылки, ведущие в преступные сообщества и предлагают незаконную работу, предупредила в беседе с KP.RU заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко. По ее словам, нередко все начинается с просмотра тематических роликов в соцсетях.

Если увидели на страничке ребенка или его телефоне незнакомую картинку, странные символы, непонятные слова — не поленитесь посмотреть в интернете, что это значит, — призвала Леоненко.

Она подчеркнула, что родителям важно быть вовлеченными в жизнь подростка. Взрослые должны знать, с кем общаются их дети в интернете и принимать участие в их увлечениях — например, играть вместе в компьютерные игры, — а также объяснять, как устроен мир и какие опасности таит общение с незнакомцами.

Ранее психолог Ольга Панфилова заявила, что теплая и здоровая атмосфера в семье, а также постоянная поддержка близких дополнительно защитят ребенка от вербовщиков в Сети. Она предупредила, что именно одинокие и непонятые дети, чьи чувства обесцениваются, становятся идеальными мишенями для злоумышленников.