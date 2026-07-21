Стало известно о состоянии отравившихся на Ставрополье россиян Минздрав: 53 человека остаются в больнице после отравления в Ставропольском крае

В Ставропольском крае после отравления на базе отдыха 53 человека продолжают лечение в больницах, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения. По данным ведомства, состояние пациентов улучшается.

В больницах остаются 53 госпитализированных, их состояние — с положительной динамикой, — сказал собеседник агентства.

Ранее оперативные службы Ставропольского края сообщили, что причиной массового отравления на базе отдыха стали зараженные окорочка. Продукция была поставлена из Невинномысска.

Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по уголовному делу о массовом отравлении посетителей гостиничного комплекса в Ставропольском крае. Уголовное дело было возбуждено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание или отравление людей.

До этого сообщалось, что около 30 туристов госпитализировали после массового отравления в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы на западе Турции. Отдыхающие пожаловались на боли в животе, тошноту и рвоту.