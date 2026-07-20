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20 июля 2026 в 16:42

Стала известна судьба здания НИИ Минздрава в центре Москвы

Минздрав: здание НИИ ведомства в центре Москвы не пострадало от пожара

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Здание НИИ Минздрава в центре Москвы не пострадало от пожара, сообщила пресс-служба ведомства. Объект расположен в Малом Казенном переулке. Персонал учреждения эвакуировали, пишет ТАСС.

В Малом Казенном переулке располагается одно из подразделений подведомственного министерству Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения, его здание пожаром не затронуто. В то же время в целях обеспечения безопасности людей проведена эвакуация сотрудников, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на территории исторической усадьбы Нарышкиных, которая расположена на Малом Казенном переулке, произошло возгорание. Пожар начался в деревянном вспомогательном строении около южного флигеля.

Кроме этого, загорелся московский элитный жилой комплекс «На Страстном бульваре». По предварительной информации, загорелись стройматериалы в мансардной части здания. На опубликованных в интернете кадрах видно, как густой серый дым поднимается с верхних этажей. Экстренные службы начали тушить пожар.

Москва
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