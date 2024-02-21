В НАТО рассказали о неутешительной для ВСУ ситуации в зоне СВО Столтенберг: ВСУ попали в сложную ситуацию из-за нехватки боеприпасов

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины оказались в очень сложной ситуации на фронте, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире канадского телеканала CTV. По его словам, одной из причин стало недостаточное количество снарядов, поставленных Киеву странами Альянса.

На линии фронта [для ВСУ складывается] очень сложная ситуация. Мы также видели некоторые достижения русских, в том числе захват Авдеевки. Это серьезно, — заявил Столтенберг.

Он добавил, что союзники по НАТО не смогли обеспечить ВСУ достаточным количеством боеприпасов, в том числе из-за отсутствия решения США по дальнейшей военной поддержке Украины. Столтенберг призвал членов Альянса усилить помощь Киеву.

Ранее Столтенберг заявлял, что группа государств — членов НАТО решила поставить миллион беспилотных летательных аппаратов Украине. При этом он не уточнил, кто именно вошел в это объединение и в какие сроки предполагается передать Киеву такое количество аппаратов.

До этого военный обозреватель Виктор Литовкин допустил, что конфликт на Украине может продлиться и три года, и пять лет. По его мнению, Запад готов продолжать его до истощения российских ресурсов, а руководство России так и не сообщило, где проходит граница специальной военной операции.