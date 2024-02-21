Рогов: ВСУ перебрасывают силы в район Работино и Вербового

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украинское командование перебрасывает силы в район населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, которые приводит ТАСС, это свидетельствует о том, что ВСУ готовятся к активным боевым действиям. Он добавил, что российские силы тем временем уничтожают технику фугасными авиационными бомбами.

Сейчас идет переброска из Орехова техники и личного состава ВСУ в сторону Работино и Вербового. Все говорит о том, что они готовятся к активным боевым действиям. Техника ВСУ, которая перебрасывается со стороны Новоданиловки и Малой Токмачки, уничтожается ФАБ, — говорит Рогов.

Накануне сообщалось, что российские силы изменили тактику наступательной операции в районе Работино в Запорожской области, используя сначала ФАБ весом до 1,5 тонны. Как утверждается, украинские военные в этом районе «за несколько месяцев неплохо окопались». Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее Рогов заявлял, что подконтрольный Киеву город Запорожье разграблен. По его словам, украинские власти пытаются «нажиться по максимуму», понимая, что «придется бежать из города».