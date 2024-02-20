Рогов рассказал, что киевские власти сделали с городом Запорожье Рогов: киевские власти разграбили город Запорожье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подконтрольный Киеву город Запорожье разграблен, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, представители Киева пытаются «нажиться по максимуму», понимая, что «придется бежать из города».

Город, к сожалению, разграблен. Гауляйтеры Зеленского — представители оккупационной власти — стараются нажиться по максимуму, осознавая, что придется бежать из города, когда его будет освобождать от власти нацистов наша армия, — сказал он.

Ранее Рогов сообщил, что российские силы ведут ожесточенные бои в районе сел Вербовое и Работино в Запорожской области. По его словам, украинская армия несет потери. До этого он заявил, что продвижение Вооруженных сил РФ на Запорожском направлении составило от 100 метров до 1,5 километра.

Между тем «Российская газета» со ссылкой на военкоров пишет, что российские военные изменили тактику наступательной операции в районе Работино в Запорожской области. По данным издания, ВС РФ используют фугасные авиационные бомбы (ФАБ) весом до 1,5 тонны. Минобороны России эту информацию не комментировало.