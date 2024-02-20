Как сообщает Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские военные изменили тактику наступательной операции в районе Работино в Запорожской области, используя сначала фугасные авиационные бомбы (ФАБ) веслом до 1,5 тонн. Военкоры на своем канале отмечают, что украинские военные в этом районе «за несколько месяцев неплохо окопались». Минобороны России эту информацию не комментировало.