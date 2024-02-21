В Китае усомнились в способности Киева начать новое контрнаступление China News: после потери Авдеевки ВСУ не пойдут в новое наступление

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины вряд ли пойдут в новое наступление после потери Авдеевки, считает научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун. По его словам, которые приводит China News, в украинской армии «патовая ситуация», в то время как российские войска вполне способны уничтожить оставшиеся в Донбассе украинские подразделения.

Эксперт считает, что Вооруженные силы России начнут наносить интенсивные удары по военным объектам Украины. Это, по его мнению, позволит истощить боевой потенциал противника.

Ранее итальянское издание Il Fatto Quotidiano выразило мнение, что потеря украинскими силами Авдеевки означает окончательное поражение Киева. В материале говорится, что ВСУ провалились в самом важном сражении после смены военного руководства страны.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис тем временем считает, что украинское командование утратило возможность управлять ВСУ после сдачи Авдеевки. Военнослужащие перестали доверять руководству, отметил он и подчеркнул, что в дальнейшем следует ожидать еще большего ухудшения ситуации.

До этого начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что ВСУ действительно находятся в тяжелом положении. Он указал на уступающую численность армии и нехватку вооружения.