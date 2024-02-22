В России создали взлетающий «с пятачка» беспилотник В зоне СВО проведут испытания нового беспилотника «Чайка»

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Ударный беспилотный летательный аппарат «Чайка», построенный по аэродинамической схеме «тейлситтер» и сочетающий преимущества БПЛА самолетного и мультироторного типов, в марте поступит для тестового применения в зону спецоперации, сообщили ТАСС в конструкторском бюро (КБ) «Стратим». Там отметили, что устройство обладает усовершенствованной аэродинамической системой — ему не нужна ни катапульта, ни взлетная полоса, ни пороховой старт.

«Чайка» взлетает как коптер, потом переходит в горизонтальный полет в самолетном режиме и уже летит как самолет. Таким образом, у беспилотника есть возможность взлетать просто с пятачка, ему не нужна ни катапульта, ни взлетная полоса, ни пороховой старт. Соответственно, он очень удобен в использовании, — добавили в бюро.

Аэродинамическая схема «тейлситтер», по словам представителей организации, переводится как «сидящий на хвосте». «Чайка» взлетает как коптер, потом переходит в горизонтальный полет в самолетном режиме и уже летит как самолет, пояснили специалисты.

Ранее специалисты российского концерна ВКО «Алмаз-Антей» рассказали о создании нового бортового вычислительного модуля для беспилотников. Разработку представили широкой публике на выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2024. Там компания продемонстрировала систему «Безопасное небо», которая позволяет эффективно мониторить использование воздушного пространства и обеспечивать безопасность в воздухе.

До этого стало известно, что в российских школах на уроках труда будут изучать технические особенности БПЛА. Такие уроки пригодятся для службы в армии, работы в сельском хозяйстве, логистике и так далее, пояснили в Минпросвещения.