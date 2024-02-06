В России разработали уникальный цифровой модуль для БПЛА «Алмаз-Антей» покажет вычислительный модуль для БПЛА на выставке NAIS 2024

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты российского концерна ВКО «Алмаз-Антей» сообщили о создании нового бортового вычислительного модуля для беспилотников, передает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя генерального директора концерна Дмитрия Савицкого. Разработку представят широкой публике на выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2024.

На NAIS 2024 «Алмаз-Антей» впервые представит вниманию специалистов и гостей выставки макет бортового цифрового вычислительного модуля (БЦВМ), который может устанавливаться в различных типах БПЛА и предназначен для управления ими. БЦВМ создан для унификации бортового оборудования с использованием электронной компонентной базы отечественного производства и оснащен российской операционной системой реального времени, — пояснил Савицкий.

Кроме того, как добавил собеседник агентства, на выставке NAIS-2024 «Алмаз-Антей» продемонстрирует систему «Безопасное небо», которая позволит эффективно мониторить использование воздушного пространства и обеспечить безопасность в воздухе. Выставка пройдет 6–7 февраля в Красногорске Московской области.

Ранее стало известно, что в российских школах на уроках труда будут изучать технические особенности БПЛА. Такие уроки пригодятся для службы в армии, работы в сельском хозяйстве, логистике и так далее, пояснили в Минпросвещения.