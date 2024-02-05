В Минпросвещения рассказали, что войдет в новую программу уроков труда Замминистра просвещения Васильева: на уроках труда будут изучать управление БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В новой программе школьных уроков труда, подготовленной Минпросвещения, предусмотрены в том числе занятия по черчению и изучению технологий беспилотных летательных аппаратов, сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе ведомства. По словам замминистра просвещения РФ Татьяны Васильевой, навыки управления БПЛА необходимы во многих сферах.

Это все, что связано с необходимыми навыками для службы в армии, работы в сельском хозяйстве, логистике и так далее, — отметила Васильева.

По ее словам, количество часов, отведенных на уроки черчения, увеличили по многочисленным просьбам родителей и преподавателей. Также замминистра рассказала, что новая программа не предусматривает строгого разделения занятий трудом для мальчиков и девочек. Это позволит не ущемлять права школьников, например девочек, которые хотят не шить, а пилить лобзиком, прояснила Васильева.

В пресс-службе Минпросвещения сообщили, что уроки труда вводятся с 1-го по 9-й классы. В начальной школе предмет будут изучать один час неделю, в 5-7 классах — по два часа в неделю, в 8-9 классах — по одному часу в неделю.

С 1-го по 4-й классы дети будут учиться ручной обработке и конструированию из материалов (бумаги и картона, текстиля, пластилина и т.д.), работе с «Конструктором» и т.д. В 5-9 классах школьников научат технологиях обработки материалов и пищевых продуктов, основам компьютерной графики и черчения, робототехники, 3D-моделированию. Кроме того, в некоторых регионах может вводиться обучение по направлениям «животноводство» и «растениеводство», если они соответствуют местным экономическим интересам.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова рассказала, что на уроках труда могут разрешить обучать мальчиков готовить, а девочек — ухаживать за младенцами. По словам парламентария, родители могут изъявить такое желание, и не нужно им препятствовать.