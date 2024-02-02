В Госдуме рассказали, что позволят делать школьникам на уроках труда Лантратова: на уроках труда дети смогут учиться ухаживать за младенцами

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

В России предложили разрешить на уроках труда обучать мальчиков готовить, а девочек — ухаживать за младенцами, рассказала «Подъему» депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее словам, родители могут изъявить такое желание, и не нужно им препятствовать. Как именно реализуют инициативу, пока неизвестно.

Бывает, когда родители хотят, чтобы мальчик тоже научился, например, готовить или чтобы девочка научилась чему-то. И в случае, если есть такое желание, то препятствовать, не давать такую возможность — неправильно. Такая возможность должна быть предоставлена, но по желанию родителей и школы, — заявила она.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об обязательных уроках труда в школах страны с 1 сентября 2024 года. Положение об этом уроке стало частью закона о запрете мобильных телефонов во время занятий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что трудовое воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса. Для хорошего будущего ребенку с детства необходимо прививать трудолюбие, пояснил парламентарий. Также председатель ГД отмечал, что на трудах девочек нужно учить варить борщ, а мальчиков — управляться с молотком. По словам Володина, таким образом детей в учебных заведениях надо готовить к взрослой жизни.