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07 июля 2025 в 12:58

Российских учителей ждет новая система оплаты труда

Минпросвещения разработает новую систему оплаты труда для учителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министерство просвещения России готовит новую систему оплаты труда для учителей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на пресс-конференции, подводя предварительные итоги проведения ЕГЭ в 2025 году. По его словам, Минпросвещения также разрабатывает механизмы защиты прав учителей, передает корреспондент NEWS.ru.

Разрабатываются механизмы защиты прав учителей. Мы работаем над новой системой оплаты труда педагогов, понимая необходимость увеличения зарплат учителей, — отметил министр.

Кравцов добавил, что в текущем учебном году уже начались изменения: была приведена в порядок учебная нагрузка, запущена единая образовательная программа, возобновлена работа методических служб, а также усилено внимание к ученикам, испытывающим трудности в учебе. По мнению министра, такие меры направлены на снижение нагрузки на педагогов и формирование понятных условий работы.

Ранее спецпредставитель президента РФ Борис Титов заявил о стабилизации ситуации с быстрым ростом зарплат после двухлетнего периода их активного увеличения. По его словам, в базовых профессиях — рабочие, строители, обслуживающий персонал — зарплаты продолжат расти из-за высокой конкуренции за кадры, тогда как в научной сфере, СМИ и корпоративном управлении значительного повышения оплаты труда ожидать не стоит.

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Минпросвещения
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