ВСУ обстреляли больницу в Донецке Два сотрудника больницы пострадали при обстреле ВСУ в Донецке

Фото: МО Украины

При обстреле со стороны ВСУ Калининского района Донецка в результате прямого попадания из РСЗО натовского образца в лабораторный корпус Республиканской клинической больницы им. Калинина пострадали две сотрудницы медицинского учреждения, сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Одна из них в состоянии средней степени тяжести.

В здании частично повреждены кровля, перекрытия и остекление корпуса. Кроме того, в течение дня повреждения получили три жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и психоневрологический диспансер в Петровском районе Донецка.

Всего было совершено 12 обстрелов, выпущено 33 боеприпаса. Применялась ствольная артиллерия калибром 122, 152 и 155 мм. Под огнем оказались Донецк, Горловка, Ясиноватский район.

Ранее ракета ВСУ взорвалась у стены библиотеки имени Крупской в Ворошиловском районе Донецка. На фото можно увидеть воронку от удара, осколок ракеты и стену библиотеки с выбитыми окнами. В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что обстрел Донецка велся из РСЗО HIMARS. В результате атаки повреждения получила центральная библиотека имени Крупской.