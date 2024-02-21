Операция по защите Крыма и рыбы: как Россия заставит Англию голодать

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Москва отказалась от договора, который позволял британским рыбакам ловить рыбу в территориальных водах России. Что это за договор, сколько они там добывали рыбы и кто считает, что Англии теперь грозит голод?

Где Россия запретила ловить рыбу англичанам

21 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что нижняя палата парламента денонсировала договор с Великобританией, который допускал зарубежных рыбаков в районы промысла в Баренцевом море вдоль Кольского полуострова. Он заявил, что расторгнуть договор стоило гораздо раньше.

«Соглашение было заключено 68 лет назад, в 1956 году. Англии просто взяли и отдали в одностороннем порядке, разрешив ловить рыбу около наших берегов. А что получила наша страна? А почему не выносилось решение расторгнуть договор раньше?» — задал вопрос Володин в своем выступлении.

Финансист Разуваев заявил NEWS.ru, что ни Россия, ни Великобритания «ничего не заметят» из-за разрыва договора, заключенного в середине прошлого века.

Володин рассказал, что расторгнуть договор предложил президент.

«Путин вернул Крым России, и он навсегда войдет в историю как президент, который вернул нашу территорию, защитил Новороссию. И это опять он, это его решение исключительно: Путин вернул нам нашу рыбу!» — объявил спикер парламента.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вячеслав Володин

Почему Советский Союз пустил Британию в свои воды

Соглашение с Лондоном подписал в 1956 году замминистра иностранных дел СССР Василий Кузнецов.

«Статья 1. Правительство СССР соглашается предоставить рыболовным судам, приписанным к портам Соединенного Королевства, право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова между меридианами 36 градусов и 37 градусов 50 минут восточной долготы, вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос между меридианами 43 градуса 17 минут и 51 градус восточной долготы, а также вдоль побережья острова Колгуев, за пределами трех морских миль от линии наибольшего отлива; этим судам также предоставляется право свободно плавать и становиться на якорь в этих водах», — гласит текст соглашения.

Соглашение было сделано бессрочным: в случае если ни одна из сторон не заявит о его расторжении, оно автоматически продлевается на пять лет.

Фото: Oliver Ring/imageBROKER.com/Global Look Press

Что говорят западные СМИ

Издание Fishing Daily пишет, что изгнание британцев из российских вод стало ответом на исключение России из британского списка стран с наибольшим благоприятствованием торговле. По версии европейского СМИ, к парламенту с запросом о расторжении договора обратились совместно МИД и Минсельхоз России.

Издание Kyiv Post заявило, что «Путин готовится объявить войну британским рыбе и чипсам». По их версии, так власти России решили наказать британцев за ведущую роль в поддержке Украины.

Издание Daily Mail разместило фотографию новости о заключении соглашения в газете 1956 года. Российские воды автор назвал «золотой жилой». Британцы получили эксклюзивные права, вернув к жизни прежнее соглашение. Договор с царским правительством 25 лет кормил британских рыбаков — до 1930 года, когда его отменил Иосиф Сталин.

Будет ли Англия голодать

Вячеслав Володин напомнил, что британцам удалось во многом построить свой ежедневный рацион на рыбе из российских вод.

«[Нашу рыбу] 68 лет ели англичане, бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют. Умнеют! Потому что 40% именно треска и другие виды рыб, пикша в том числе, формируют их рацион. Причем одно из любимых блюд», — отметил он.

Фото: Michael Reichel/dpa/Global Look Press

Британское агентство Sky News сообщало, что «британские рыба и чипсы (традиционное блюдо fish and chips. — NEWS.ru) могут оказаться под угрозой в случае отмены соглашения». По данным издания, до 40% всей трески и пикши в Великобританию поступают из России или из российских территориальных вод. Президент британской Национальной федерации рыбы гриль Эндрю Крук заявил изданию, что в Великобритании уже два года непрерывно растут цены на рыбу. При этом Лондон ввел пошлины на российскую рыбопродукцию. Британец заявил, что Россия «использует рыбу как оружие».

При чем здесь Северный морской путь

Daily Mail отмечает, что страны мира начинают активно конкурировать за природные ресурсы в бассейне Северного Ледовитого океана.

«Тающие ледники открыли огромные залежи важнейших ресурсов — Геологическая служба США полагает, что в Арктике находится порядка 90 млрд баррелей (около 15%) мировой неразведанной нефти и порядка 40 млрд баррелей (около 30%) неразведанных запасов природного газа», — пишет издание.

Кроме того, на фоне проблем, которые испытывают Суэцкий и Панамский каналы, растет роль Северного морского пути, где доминирует Россия с мощным ледокольным флотом. Район, о котором шла речь в соглашении, находится в пределах СМП, отмечает издание.

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