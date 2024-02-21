Британцам запретили ловить рыбу у Кольского полуострова Госдума денонсировала соглашение с Британией о рыболовстве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Госдума денонсировала договор, который разрешал британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Также английским судам будет запрещено свободно ходить и становиться на якорь в этих водах. Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что это решение нужно было принять гораздо раньше.

Соглашение было заключено 68 лет назад, в 1956 году. Англии просто взяли и отдали в одностороннем порядке, разрешив ловить рыбу около наших берегов. А что получила наша страна? А почему не выносилось решение расторгнуть договор раньше? — сказал Володин на пленарном заседании.

В пояснительной записке указано, что это соглашение не имеет выгоды для России. Также авторы документа указывают на то, что Великобритания с 15 марта 2022 года прекратила режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении РФ. При этом они уверены, что денонсация документа «не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для Российской Федерации».

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявлял, что запрет на вылов рыбы британскими моряками в зоне Баренцева моря не ударит по РФ. По его словам, прекращение действия соглашения от 1956 года не заметят ни Москва, ни Лондон на фоне разрыва отношений РФ и Запада.