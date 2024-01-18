Финансист раскрыл, ударит ли по России изгнание Британии из Баренцева моря Финансист Разуваев: РФ не пострадает из-за изгнания Британии из Баренцева моря

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Возможный запрет на вылов рыбы британскими моряками в зоне Баренцева моря, которая относится к России, не ударит по РФ, предположил в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, прекращение действия соглашения от 1956 года не заметят ни Москва, ни Лондон на фоне разрыва отношения РФ и Запада.

По России это не ударит. Возможно, обе стороны что-то потеряют, но разрыв договора от 1956-го, еще времен СССР, ни Москва, ни Лондон не заметят. Не думаю, что англичане серьезно занимались рыболовством в Баренцевом море. Цены на рыбу от этого не изменятся. Валютных резервов наших в Британии не так много, — добавил Разуваев.

Отказ от заключенного в 1956 году между Советским Союзом и Соединенным Королевством договора о рыболовстве обсудят на заседании правительства в четверг, 18 января. В кабмине пояснили, что необходимость денонсации соглашения обусловлена тем, что 15 марта 2022 года Лондон прекратил действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.

В декабре в Дании рассказали, что Россия поставила северноевропейскую страну в «глупое положение» из-за продления соглашения о рыболовстве с Фарерскими островами. По мнению старшего научного сотрудника Датского института международных исследований Флемминга Сплидсбоэля, это обусловлено тем, что договор был подписан на фоне кризиса на Украине.