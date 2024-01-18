Россия готова разорвать существовавшее почти 70 лет соглашение с Британией Россия планирует денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве

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Проект федерального закона «О денонсации соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве» планируется рассмотреть на заседании правительства в четверг, 18 января, сообщается в пресс-релизе кабмина. Документ был подписан в 1956 году в Москве, передает «Интерфакс».

С учетом решения Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле законопроектом предусматривается денонсации соглашения, в соответствии с которым рыболовным судам, приписанным к портам Соединенного Королевства, было предоставлено право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, — говорится в сообщении.

В декабре в Дании заговорили, что Россия поставила северноевропейскую страну в «глупое положение» из-за продления соглашения о рыболовстве с Фарерскими островами. По мнению старшего научного сотрудника Датского института международных исследований Флемминга Сплидсбоэля, это обусловлено тем, что договор был подписан на фоне кризиса на Украине.

Эксперт подчеркивал, что подписание соглашения одновременно ставит Данию и в глупое, и в сложное положение, так как оно противоречит текущему политическому вектору западных держав и введенным против Москвы санкциям. По мнению Сплидсбоэля, раньше на рыболовное соглашение никто не обращал особого внимания, однако сейчас им могут заинтересоваться другие государства.

Ранее посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил, что Москва и Осло продолжают поддерживать контакты в сфере рыболовства, несмотря на введенные санкции. По его словам, в 2023 году прошел целый ряд заседаний рабочих групп российско-норвежской комиссии по рыболовству.