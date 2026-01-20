Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 10:40

Власти Молдавии обвинили в обмане избирателей из-за политики по СНГ

Политолог Кориненко: Кишинев сознательно тянул с выходом из договоров СНГ

Кишинёв, Молдавия Кишинёв, Молдавия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Власти Молдавии намеренно отложили денонсацию трех ключевых соглашений со странами СНГ до окончания выборов, чтобы не отпугнуть часть электората, заявил в беседе с РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко. По его словам, подобные действия стали введением избирателей в заблуждение.

Власти оставили на после выборов три основных соглашения. И никогда особо-то не скрывали, что они будут идти на выход из СНГ. Но чтобы какая-то часть электората, которая хотела верить в лучшее, надеялась, что ПДС будет вести более прагматичную политику, не испугалась, они все-таки перенесли это на период после выборов, — сказал Кориненко.

Политолог отметил, что дальнейшие шаги руководства страны были предсказуемы на фоне уже состоявшихся денонсаций других договоров в рамках СНГ. По его словам, логическое завершение курса властей было очевидно задолго до текущих решений.

Ранее сообщалось, что МИД Молдавии приступил к юридическим процедурам для полного выхода страны из Содружества Независимых Государств (СНГ). Министр иностранных дел республики Михай Попшой заявил, что его ведомство готовит к расторжению три основополагающих соглашения: учредительный договор СНГ, приложение к нему и устав организации. Ожидается, что правительство завершит внутренние процедуры к середине февраля, после чего решение перейдет на рассмотрение законодателей.

