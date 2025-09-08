В Госдуму внесли проект о Европейской конвенции по предупреждению пыток Путин внес в Госдуму проект о денонсации конвенции по предупреждению пыток

В Государственной думе представлен законопроект о выходе из Европейской конвенции по предотвращению пыток. Документ размещен в электронной базе Госдумы. Инициативу на рассмотрение внес президент России Владимир Путин.

Денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года, — сообщается в документе.

