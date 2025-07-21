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21 июля 2025 в 10:58

В Госдуме раскрыли подробности законопроекта о рассрочках

Депутат Чаплин: порог рассрочек в 50 тысяч рублей соответствует потребностям

Фото: duma.gov.ru

Порог в 50 тысяч рублей, установленный законопроектом о сервисах рассрочки и оплате частями, соответствует потребностям россиян, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, предлагаемый ранее лимит в 15 тысяч рублей не соответствовал реалиям.

Мы тщательно проанализировали практику использования рассрочек и пришли к выводу, что установленный ранее лимит в 15 тысяч рублей был слишком низким для современных реалий. Новый порог в 50 тысяч рублей лучше соответствует потребностям граждан при сохранении контроля за их финансовой безопасностью, — сказал Чаплин.

Он уточнил, что также был пересмотрен срок вступления закона в силу — его перенесли с 1 декабря 2025 года на 1 апреля 2026 года. По словам депутата, дополнительное время необходимо бизнесу для адаптации к новым требованиям.

Законопроектом предусмотрена поэтапная корректировка максимальных сроков рассрочки. С 1 апреля 2026 года предельный срок составит шесть месяцев, а с 1 апреля 2028 года — сократится до четырех месяцев. Такой подход позволит плавно перейти к новым правилам, минимизировав возможные неудобства для потребителей и бизнеса, — добавил Чаплин.

Он отметил, что власти стремятся найти баланс между доступностью финансовых услуг для населения и необходимостью защиты граждан от избыточной долговой нагрузки. По словам депутата, авторы инициативы открыты для диалога с экспертами и представителями бизнеса, чтобы окончательная версия документа максимально эффективно регулировала этот сегмент финансового рынка.

Ранее в Роскачестве заявили, что для пользователей маркетплейсов предусмотрен штраф за невыплату рассрочки по истечении определенного срока. Он может быть в виде фиксированной суммы, процента от регулярного платежа или пеней за каждый день просрочки.

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