В Роскачестве предупредили, чем грозит невыплата рассрочки на маркетплейсах В Роскачестве заявили, что невыплата рассрочки на маркетплейсах грозит штрафом

Для пользователей маркетплейсов предусмотрен штраф за невыплату рассрочки по истечении определенного срока, пишет RT со ссылкой на Роскачество. Он может быть в виде фиксированной суммы, процента от регулярного платежа или пени за каждый день просрочки.

Часто штраф можно платить частями, что может упростить процедуру погашения. Если полностью отказаться от оплаты услуг сервиса, то есть риск попасть в черный список, в результате чего использование услуг сервиса «покупка сейчас — оплата позже» станет невозможным, — пояснили в ведомстве.

Задолженность по рассрочке также могут взыскать через суд или даже передать ее коллекторам. Более того, некоторые компании передают данные о проблемных клиентах в бюро кредитных историй, предупредили специалисты.

Юрист Александр Хаминский ранее заявил, что опасность маркетплейсов заключается в том, что они приводят к монополизации рынка. По его словам, этому способствует демпинг, который делает невыгодными продажи офлайн или в независимых интернет-магазинах.