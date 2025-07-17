Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 12:16

В Роскачестве предупредили, чем грозит невыплата рассрочки на маркетплейсах

В Роскачестве заявили, что невыплата рассрочки на маркетплейсах грозит штрафом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для пользователей маркетплейсов предусмотрен штраф за невыплату рассрочки по истечении определенного срока, пишет RT со ссылкой на Роскачество. Он может быть в виде фиксированной суммы, процента от регулярного платежа или пени за каждый день просрочки.

Часто штраф можно платить частями, что может упростить процедуру погашения. Если полностью отказаться от оплаты услуг сервиса, то есть риск попасть в черный список, в результате чего использование услуг сервиса «покупка сейчас — оплата позже» станет невозможным, — пояснили в ведомстве.

Задолженность по рассрочке также могут взыскать через суд или даже передать ее коллекторам. Более того, некоторые компании передают данные о проблемных клиентах в бюро кредитных историй, предупредили специалисты.

Юрист Александр Хаминский ранее заявил, что опасность маркетплейсов заключается в том, что они приводят к монополизации рынка. По его словам, этому способствует демпинг, который делает невыгодными продажи офлайн или в независимых интернет-магазинах.

рассрочка
маркетплейсы
штрафы
Роскачество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал Шестеров сделал признание в рамках расследования дела о коррупции
«Бог даст»: чиновник объяснил, откуда россиянам брать деньги на детей
Редкая гостья светских мероприятий раскрыла лучшие качества режиссера Митты
«Я мечтала сниматься у него»: экранная жена Гагарина о режиссере Кара
«Замахиваются на чемпионство»: экс-игрок «Динамо» о целях клуба при Карпине
Стоящий около гроба убитый горем сын Митты попал на видео
В НАТО обозначили сроки поставок ЗРК Patriot на Украину
Дочь Жженова раскрыла успех фильма «Экипаж» Митты
Жители Энгельса пойдут под суд за хищение свыше 30 млн рублей
Россиянам усложнят оформление кредитов
Дачникам рассказали, вырубка каких деревьев грозит штрафом
Актер Фомин вспомнил, каким был режиссер Кара
Илюмжинов заявил, что все президенты избраны богом
Убитый горем сын Митты, Тарасова на коляске: фото с прощания
Над самым высоким действующим вулканом Евразии появилось мощное свечение
Татьяна Тарасова в инвалидном кресле на прощании с Миттой попала на видео
Премьера Франции назвали подписавшим себе смертный приговор
Не поверите, что в банке: секретный ингредиент яблочного компота
Госдума расширила основания для лишения приобретенного гражданства
Легенда «Спартака» назвал главную беду российского футбола
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.