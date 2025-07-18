В Госдуме объяснили законопроект о сдаче русского языка мигрантами

Новый законопроект, который освобождает от обязательной сдачи экзамена по русскому языку, касается эмигрантов, прибывших в РФ по квотам, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, к ним относятся жители Индии, Кореи, Шри-Ланки и африканских стран.

Госдума во втором чтении поддержала законопроект о сдаче русского языка мигрантами. Он освобождает ту категорию иностранцев, кто приезжает в Россию по квотам. То есть это квоты, еще раз подчеркиваю, которые были оправданы и прошли соответствующие защитные процедуры в комиссиях от сдачи русского языка. Это касается индусов, корейцев, жителей Шри-Ланки и африканских стран, — пояснил Нилов.

Он отметил, что граждане этих стран составляют не более 10% от общего потока мигрантов. По его словам, в этом году запланировано выдать 230 тысяч квот, из которых две трети могут быть использованы для оформления трудовых виз

Доля мигрантов из Индии, Кореи, Шри-Ланки и африканских стран, на фоне общего количества, составляет максимум 10%. 230 тысяч квот, которые на этот год запланированы, из них одна треть — это резерв, а две трети — это потенциальные трудовые визы. Но это не значит, что в полном объеме они будут получены. Соответственно, эти квоты работодатели получают исходя из того перечня, который постановлением правительства утвержден был, — резюмировал Нилов.

Ранее Госдума во втором чтении одобрила законопроект, по которому ряд мигрантов освобождается от обязательной сдачи экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства при оформлении на работу. Инициатива касается только тех иностранцев, что работают по квоте правительства. По мнению авторов законопроекта, это позволит более эффективно решать стоящие перед российской экономикой задачи.