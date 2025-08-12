Женщинам назвали неприятные последствия применения гидрофильного масла

Неправильно подобранное гидрофильное масло может привести к закупорке пор на лице и появлению черных точек, заявила в беседе с NEWS.ru врач-дерматокосметолог, лазеротерапевт и трихолог Лианна Казарян. При этом она отметила большую популярность этого косметического средства.

Гидрофильное масло завоевало популярность благодаря своей способности эффективно очищать кожу, сочетая свойства масла и воды. Оно идеально подходит для удаления макияжа и загрязнений, не нарушая естественный баланс кожи. Но неправильно подобранное средство может вызывать закупорку пор и появление комедонов, а при попадании в глаза привести к временному раздражению, — объяснила Казарян.

Также врач выделила важное полезное свойство гидрофильного масла: оно не сушит кожу и растворяет даже самый стойкий макияж. Она подчеркнула, что это средство подходит для всех типов кожи, в частности, для чувствительной.

Гидрофильное масло легко растворяет даже самый стойкий макияж и загрязнения, а также подходит для всех типов кожи, включая чувствительную и склонную к акне. Оно не сушит кожу, сохраняя ее мягкой и гладкой, — добавила Казарян.

