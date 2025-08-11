ЕС дерзит — пылает Украина, пророчество Ванги, диаспорам конец: что дальше

Евросоюз пытается сорвать встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, но министр обороны РФ Андрей Белоусов жестко отвечает Украине, ясновидящая Ванга сделала несколько пророчеств об окончании СВО, в стране введут самую жесткую за десятилетия меру против мигрантов — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Почему Евросоюз боится встречи Путина и Трампа и как на это отвечает Россия

Лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии и Польши, а также глава Еврокомиссии выпустили совместное заявление после того, как была подтверждена встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом 15 августа на Аляске. Европейские политики считают, что отправной точкой в рамках переговоров о территориях должна стать текущая линия боевого соприкосновения.

ЕС воспринял новость о личной встрече Путина и Трампа с нервозностью, показав, насколько глубоко Европа «погрузилась в безотчетную русофобию», заметил в Telegram-канале председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. По его мнению, европейские политики в ближайшие дни попытаться усугубить конфликт на Украине.

Военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с Lenta.ru указал, что Европа выступает против украинского урегулирования, поскольку после заключения мира не сможет наращивать агрессию против РФ.

«Если вопрос с Украиной будет решен, то как наращивать агрессивность против России, как вышибать деньги из послушного налогоплательщика? Это тоже проблема. Если конфликт будет урегулирован и боевых действий не будет там идти, то это трагедия для Европы», — объяснил он.

Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Несмотря на негативный настрой европейской стороны, поездка для Путина на Аляску будет полностью комфортной и безопасной, в частности, США не будут выполнять ордер МУС об аресте президента РФ, сообщает Telegram-канал INSIDER BLACK.

«В Вашингтоне заверили, что ни о каком исполнении ордера МУС и речи идти не может. Да и было бы странно Вашингтону в принципе идти на какие-то резкие и эскалационные действия по отношению к Путину, учитывая тот факт, что сейчас появился исторический шанс договориться с российским лидером по урегулированию конфликта на Украине», — говорит источник.

Официального подтверждения этих данных не поступало.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что ответ Минобороны РФ на провокационные действия ЕС был жестким. Так, в ночь на 10 августа, по его словам, российские военные нанесли удары с четким расчетом на разрушение логистики, уничтожение военной инфраструктуры и дезорганизацию управления ВСУ.

По данным Лебедева, в результате ударов по Днепропетровской области был поврежден ж/д узел в Синельниково, атака была направлена на срыв снабжения и перебросок техники для ВСУ. В Сумской области зафиксированы попадания по скоплению техники и живой силы, в Черниговской области — по объектам снабжения, в Харьковской области — по пункту временной дислокации с иностранцами, добавил подпольщик. Также взрывы прогремели в Полтавской и Запорожской областях.

Кроме того, Россия резко ответила на требование США остановить масштабное наступление на фронте, сообщает Telegram-канал INSIDER BLACK.

«Путин передал Трампу, что Москва „не повторит ошибок 2022 года, когда войска были отведены, а Зеленский продолжил воевать“. Несмотря на истечение 50-дневного срока ультиматума Трампа 8 августа и призывы Вашингтона к мирному урегулированию, российские войска не только не приостановили боевые действия, но и усилили наступление», — указал источник.

Минобороны РФ не комментировало эти данные.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Какие пророчества делала Ванга об СВО и отношениях

России и Украины

Главный поверенный Ванги Сергей Косторный поделился, что предсказательница говорила о неизбежном противостоянии России и Украины. Тот разговор произошел в 1995 году.

Узнав, что мужчина родился в Курской области, расположенной на границе с Украиной, Ванга сказала: «Война там будет страшная… друг друга поубивают…» А затем добавила: «Порох придет — развяжет войну. Потом придет зеленый господарь — веселый, всем будет нравиться, но приведет народ чуть ли не в рабство… страшное сделает, родину свою на куски рвать будет, народ разделит, веру людей поменяет…»

В 1993 году журналисту Константину Долгову, родившемуся в Донецке, Ванга заявила следующее: «Черная земля на твоей родине будет смешана с кровью… сосед будет бить соседа…» Позднее, в 1996 году, незадолго до своей смерти Ванга рассказала о неминуемом конфликте на границе с Россией своему переводчику Стояну Петрову: «Народ разделен будет… брат против брата пойдет… кровь прольется».

Стоян Петров позже поделился, что ясновидящая предсказала и окончание конфликта между Москвой и Киевом.

«Мир обязательно наступит, конфликт разрешится после того, как братья пойдут друг на друга и младший уступит старшему», — сообщил переводчик предсказательницы.

Она также пророчила, что «возникнет мощное славянское государство, в которое объединятся три славянские сестры — Россия, Белоруссия, Украина». Кроме того, если верить Ванге, в новый союз могут войти Греция, Сербия и Болгария.

Эксперт в области эзотерических практик Татьяна Жерносек поделилась, что Ванга не раз говорила о возможном разделе Украины, однако указывала на победу России. По ее словам, болгарская провидица в целом предсказывала войну в Европе, которая начнется именно с Киева.

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Врач-психиатр, кандидат медицинских наук, психотерапевт, эксперт по работе с бессознательным Вероника Сысоева в свою очередь считает, что Ванга использовала метод «самосбывающихся пророчеств».

«К волшебству и эзотерике это не имеет никакого отношения. Это психологический феномен под названием „самосбывающееся пророчество“, который определяет, как убеждения и ожидания влияют на поведение человека или группы людей таким образом, что им находятся неоспоримые подтверждения за счет фактов и событий в реальной жизни», — пояснила эксперт.

Что за жесткую меру против мигрантов введут в России

Правительство России совместно с силовыми ведомствами прорабатывает введение наиболее жесткой за последние десятилетия меры регулирования трудовой миграции — регионального лимита на численность мигрантов, привязанного к доле местного населения, сообщает Telegram-канал «Конспиролог #1».

По данным источников, в каждом субъекте РФ планируется установить фиксированный процент иностранной рабочей силы, ориентировочно не превышающий 5–7% от общей численности населения. Превышение этого порога станет основанием для автоматического прекращения действия патентов, аннулирования регистрации и запуска ускоренной процедуры депортации.

При этом Москва и Московская область изначально исключаются из проекта, поскольку, по словам инсайдера, в МВД считают, что ситуация в столичном регионе вышла за рамки стандартного регулирования из-за масштабной доли нелегальной миграции, которую невозможно достоверно учесть в официальной статистике, и это делает применение лимитов неэффективным.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Публично, по данным информатора, инициатива будет представлена как «обновление миграционной политики в интересах национального развития», а пилотное внедрение в ряде регионов запланировано на осень 2026 года.

Правительство России рассматривает введение дополнительного целевого сбора с доходов трудовых мигрантов в размере до 15%, сообщили источники Telegram-канала «Разведчик». Как поясняют инсайдеры, это не стандартный НДФЛ, а отдельное фискальное изъятие, которое ляжет дополнительным бременем на приезжих, занятых в ключевых отраслях, — от строительства до ЖКХ.

Собранные средства предполагается направлять на три приоритетные цели: развитие образовательной инфраструктуры, здравоохранения и благоустройства городов, где трудятся и проживают гастарбайтеры. Такой механизм называют «справедливым вкладом» в улучшение условий жизни в регионах, однако параллельно фиксируют риски массового ухода мигрантов в тень.

Также с 1 сентября вступают в силу новые размеры государственных пошлин для иностранных граждан на услуги, связанные с их пребыванием и трудовой деятельностью в России. Член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров рассказал, что ключевые изменения включают введение платы за ранее бесплатную постановку на миграционный учет по месту пребывания — теперь она составит 500 рублей (за исключением участников экспериментальных программ).

