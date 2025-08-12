В ГД предложили упростить требования к указанию в паспортных данных

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» обратились к главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой упростить требования к указанию паспортных данных при оформлении заявлений и документов, сообщило РИА Новости. По их мнению, для достоверной идентификации личности и проверки паспорта через официальный сервис МВД достаточно указать только серию и номер документа.

Остальная информация, по мнению депутатов, является излишней для сбора и хранения. В обращении предлагается разработать методические рекомендации для органов власти и организаций, а также обновить типовые формы документов, закрепив в них правило, что для идентификации по паспорту достаточно серии и номера.

Подчеркивается, что в сочетании с цифровыми технологиями и действующим законодательством это станет важным шагом для упрощения бюрократических процедур. Депутаты попросили Константина Чуйченко поручить профильным департаментам проработать предложения по системному упрощению требований к указанию паспортных данных в гражданском обороте.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов отметил, что при рождении детей стоит списывать либо часть ипотечного долго, либо полностью, поскольку без решения жилищного вопроса невозможно говорить о росте рождаемости. Он также предложил внедрить возможность приобретения жилья в ипотеку без первоначального взноса, так как сегодня маткапитала часто не хватает, чтобы покрыть его.