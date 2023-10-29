Стало известно о продолжении контактов РФ и Норвегии в области рыболовства Посол РФ в Осло: продолжаются контакты с Норвегией в области рыболовства

Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

Россия, несмотря на санкции, продолжает совместно работать с Норвегией в области рыболовства, распределены квоты на вылов рыбы в 2024 году, сообщил РИА Новости посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили. По его словам, в 2023 году по вопросу квот прошли заседания ряда рабочих групп российско-норвежской комиссии по рыболовству.

Результаты указанных встреч рассмотрены на очередной, 53-й сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству 16–20 октября 2023 года, по итогам которой между Россией, Норвегией и третьими странами распределены объемы квот добычи <...> на 2024 год, — сказал Рамишвили.

Ранее сообщалось, что власти Норвегии намерены создать службу, которая будет осуществлять контроль за экспортом стратегически важных товаров и технологий. Поводом для такого решения послужило обострение ситуации с санкциями в отношении России на фоне украинского конфликта.

Служба будет отвечать за выдачу разрешений на экспорт и руководство в сфере контроля экспорта и санкций. На ее создание планируется выделить из бюджета 45 млн крон (более $4 млн). Работать новая структура начнет не ранее 2024 года.

2 октября стало известно, что Норвегия ввела новые санкции против России, присоединившись к представленному ранее 11-му пакету санкций ЕС в отношении Москвы. Пакет предусматривает запрет на транзит через российскую территорию «товаров и технологий, которые могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала России или развитию сектора обороны и безопасности».