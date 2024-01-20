Власти Фарерских островов уличили в притеснении рыбаков из России Посол Барбин: Фарерские острова дискриминируют российских рыбаков

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Россия не пожертвует интересами своих рыбаков ради сохранения соглашения о рыболовстве с Фарерскими островами, чьи власти взяли курс на дискриминацию россиян в этой отрасли, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. Как уточнил дипломат, руководство этого автономного региона Дании препятствует заходу в свои порты российских рыболовных судов. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Москве готовят зеркальные шаги.

Сотрудничество с Фарерскими островами в сфере рыболовства может осуществляться только на основе взаимной выгоды. От этого зависит и дальнейшая судьба соглашения. Российская сторона не пойдет на односторонние уступки и не будет жертвовать интересами своих рыбаков, — отметил Барбин.

Дипломат пояснил, что Росрыболовство уже предложило ввести запрет на ввоз морепродуктов с островов. Однако ответные меры Москвы не направлены на ухудшение двусторонних отношений, подчеркнул он.

Согласно существующему с 1977 года соглашению, рыболовные суда Фарерских островов могут заниматься выловом в Баренцевом море. В свою очередь российские рыбаки имеют такую же возможность в фарерских водах, а также право на перегрузку улова в их портах. Договор продлевается каждый год, предыдущий раз это было сделано в конце 2023 года на следующий период.

Этот факт вызвал недовольство среди некоторых датчан. В частности, старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль считает, что продлением соглашения Россия поставила Данию в «глупое положение». По его словам, это обусловлено тем, что договор был подписан на фоне конфликта на Украине, что привлекло внимание и других стран.

Специалист считает, что после подписания соглашения «шпиономания» в странах Запада может усилиться. Это обусловлено тем, что европейцы могут начать считать рыболовный флот России на Фарерских островах шпионским.