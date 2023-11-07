Киев разорвал соглашение с Россией от 1996 года Украина вышла из соглашения с Россией по борьбе с экономическими преступлениями

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Тарас Мельничук

Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией и Белоруссией о сотрудничестве в борьбе с экономическими преступлениями, сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук. Также Киев согласовал выход страны из соглашения о сотрудничестве в сохранении и использовании генетических ресурсов культурных растений стран — участниц СНГ, добавил он.

В связи с изменением обстоятельств остановлено действие соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики, заключенного в Москве 12 апреля 1996 года, в части отношений правительства Украины с правительствами РФ и Республики Беларусь, — сообщил Мельничук.

В июле в Раде объявили о выходе Украины из соглашения с Россией от 18 октября 2011 года о совместном контроле лиц, транспортных средств и товаров на границе двух стран. Решение коснулось также белорусской стороны соглашения.

В годовщину СВО, 24 февраля, парламент Украины денонсировал соглашение с Россией по использованию Азовского моря и Керченского пролива. Документ, подписанный в 2003 году, предусматривал свободное перемещение судов под флагами РФ и Украины, совместное мореплавание и его регулирование, рыболовство и деятельность по защите морской среды.