Украина вышла из соглашения с Россией о совместном контроле на границах

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Верховная рада Украины приняла закон о выходе из соглашения с РФ о совместном контроле лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе, сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства страны в парламенте Тарас Мельничук. Согласно документу, это решение касается и белорусской стороны соглашения. Действовавшее соглашение было подписано 18 октября 2011 года.

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом правительственный проект закона о прекращении действия Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе, — написал Мельничук.

24 февраля 2023 года Верховная рада денонсировала все договоры о сотрудничестве с РФ в Азовском море и Керченском проливе. Договор между Россией и Украиной был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. Соглашение предусматривало свободное перемещение судов под украинским и российским флагами, в том числе совместную деятельность в области мореплавания, его регулирование, а также рыболовство и защиту морской среды.