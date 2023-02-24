Украина расторгла еще один договор с Россией Киев расторг договор с Москвой о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе

Фото: Андрей Ратмиров/ТАСС

Верховная рада денонсировала договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, написал в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Соглашение, подписанное Киевом и Москвой в 2003 году, предусматривает свободное перемещение судов под флагами Украины и России, в том числе совместную деятельность в области мореплавания, его регулирование, а также рыболовство и защиту морской среды.

Парламент денонсировал все договоры с РФ по Азовскому морю. № 0182 — денонсация договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. За — 303, — написал украинский депутат.

В конце декабря прошлого года представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство Украины разорвало соглашение с кабмином России о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов. Также был одобрен законопроект о выходе из соглашения СНГ о проведении согласованной политики в области определения транспортных тарифов, заключенного 17 января 1997 года в Москве.

В начале января украинское правительство разорвало соглашение с кабинетом министров России о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М («Сатана»). По словам Мельничука, соглашение, подписанное в 2006 году, было расторгнуто на фоне «коренного изменения обстоятельств».