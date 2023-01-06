Власти Украины расторгли соглашение с Россией по эксплуатации «Сатаны»

Фото: Министерство обороны РФ

Украинское правительство разорвало соглашение с кабинетом министров России о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М («Сатана»), сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. По его словам, соглашение было расторгнуто на фоне «коренного изменения обстоятельств». Документ был подписан в 2006 году.

Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М, — написал Мельничук.

Теперь украинское конструкторское бюро «Южное» не сможет проводить сервисное обслуживание указанных ракет стратегического назначения, которые находятся в эксплуатации в России, добавил чиновник.

Документ предусматривал организацию и проведение работ по продлению срока эксплуатации ракетного комплекса.

Ранее Тарас Мельничук сообщил, что правительство Украины разорвало соглашение с кабмином России о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов. Также был одобрен законопроект о выходе из соглашения СНГ о проведении согласованной политики в области определения транспортных тарифов, заключенного 17 января 1997 года в Москве.