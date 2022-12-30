Украина вышла из соглашения с Россией об охране водных объектов на границе

Фото: jafsegal/flickr.com

Правительство Украины разорвало соглашение с кабмином России о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов, написал в Telegram-канале председатель кабинета министров Украины в Верховной раде Тарас Мельничук. Также был одобрен законопроект о выходе из соглашения СНГ о проведении согласованной политики в области определения транспортных тарифов, заключенного 17 января 1997 года в Москве.

Прекращено действие соглашения между Украиной и Россией о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов, которое было заключено 19 октября 1992 года в Киеве, — написал он.

По словам Мельничука, из-за повреждения транспортной инфраструктуры Украина не может гарантировать безопасность перевозки грузов, в том числе транзитных.

В августе этого года правительство Украины прекратило действие соглашения с Москвой о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики. Документ действовал на протяжении почти 30 лет. До этого Киев разорвал соглашение с Москвой по обеспечению параллельной работы энергосистем.