В Совфеде прокомментировали запрет Лондону на вылов рыбы в Баренцевом море Косачев счел адекватным запрет Лондону на вылов рыбы в Баренцевом море

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Возможный запрет на вылов рыбы в зоне Баренцева моря, которая относится к России, соответствует закону, а также является адекватной ответной мерой на недружественную политику Британии, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале. По его словам, подобных решительных действий со стороны Москвы должно быть больше.

Планируемый запрет на вылов рыбы в российской зоне Баренцева моря для Великобритании — давно назревшая, законная и абсолютно адекватная ситуации ответная мера Москвы на недружественные действия Лондона. Поддерживаю решительно денонсацию двустороннего соглашения 1956 года. Побольше бы таких конкретных и чувствительных для наших оппонентов действий российской стороны, — говорится в сообщении.

Отказ от заключенного в 1956 году между Советским Союзом и Соединенным Королевством договора о рыболовстве обсудят на заседании правительства в четверг, 18 января. В кабмине пояснили, что необходимость денонсации соглашения обусловлена тем, что 15 марта 2022 года Лондон прекратил действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.

В декабре в Дании рассказали, что Россия поставила северноевропейскую страну в «глупое положение» из-за продления соглашения о рыболовстве с Фарерскими островами. По мнению старшего научного сотрудника Датского института международных исследований Флемминга Сплидсбоэля, это обусловлено тем, что договор был подписан на фоне кризиса на Украине.