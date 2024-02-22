Украинский беспилотник уничтожили над российским регионом Богомаз: силы ПВО уничтожили дрон ВСУ над Брянской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, дрон самолетного типа уничтожен силами ПВО над территорией Клинцовского района. Минобороны не прокомментировало информацию.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — отметил он.

До этого, 20 февраля, подразделения ПВО пресекли вторую за ночь попытку атаки ВСУ на Брянскую область. Над территорией региона были уничтожены два беспилотника самолетного типа — над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом. Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

До этого украинские войска обстреляли село Сушаны Климовского района Брянской области. Пострадавших в результате происшествия нет, однако повреждения получили три жилых дома. Также Богомаз сообщал о пяти дронах ВСУ самолетного типа, сбитых в Погарском, Клинцовском и Брянском районах. Беспилотники были обезврежены дежурными средствами ПВО.