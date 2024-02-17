ВСУ обстреляли село в Брянской области Богомаз: село Сушаны Климовского района попало под обстрел ВСУ

Фото: МО Украины

Украинские войска обстреляли село Сушаны Климовского района Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, обошлось без пострадавших.

В результате обстрела частично повреждены три жилых дома и хозпостройка. На месте работают экстренные и оперативные службы, — написал Богомаз.

Ранее глава региона заявил о пяти дронах ВСУ самолетного типа, сбитых в Погарском, Клинцовском и Брянском районах. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет, беспилотники обезврежены дежурными средствами ПВО.

Утром 17 февраля о перехваченных беспилотниках ВСУ сообщали власти еще двух других регионов РФ. Так, губернатор Калужской Владислав Шапша рассказал о двух сбитых дронах в Козельском районе и еще одном — в Людиновском районе, пострадавших и разрушений нет. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в свою очередь доложил о перехвате БПЛА на подлете к областному центру. По его словам, в МЧС зафиксировали повреждение крыши частного дома вследствие падения обломков, никто не пострадал.

Атаку беспилотников также предотвратили в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, система ПВО сбила два украинских БПЛА в Губкинском городском округе. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.