В Белгородской области предотвратили атаку беспилотников Гладков: система ПВО сбила два БПЛА в районе села Вислая Дубрава

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российская система ПВО предотвратила атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Губкинском городском округе Белгородской области, об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В Губкинском городском округе сработала наша система ПВО — сбито два БПЛА самолетного типа в районе села Вислая Дубрава. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал губернатор.

В ночь на 17 февраля в Белгороде, а также в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области была объявлена угроза ракетной опасности. В пресс-службе мэрии города просили граждан оставаться дома и не подходить к окнам.

Кроме того, вечером 16 февраля Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел Вооруженных сил Украины попали села Глотово и Безымено Грайвороновского городского округа. По его информации, пострадал один человек. Также в результате обстрелов были повреждены линии электропередачи.