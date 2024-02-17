В Белгороде объявили угрозу ракетной опасности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгороде объявлена угроза ракетной опасности, об этом местных жителей предупредила пресс-служба мэрии города. Граждан призвали оставаться дома и не подходить к окнам.

Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — говорится в сообщении.

Чуть позже появилась информация о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области.

Вечером 16 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел Вооруженных сил Украины попали села Глотово и Безымено Грайвороновского городского округа. По его данным, пострадал один человек. Кроме того, в результате обстрелов были повреждены линии электропередачи. По словам главы региона, восстановительные работы начнутся после согласования с Министерством обороны РФ.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали Белгород в четверг, 15 февраля. В результате погибли семь человек, в том числе грудной ребенок, еще 19 пострадали. Более 150 квартир и 90 автомобилей получили повреждения, также различные разрушения зафиксированы в 52 частных домовладениях. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.