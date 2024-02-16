ВСУ обстреляли два села в Белгородской области Губернатор Гладков: под обстрел ВСУ попали села Глотово и Безымено

Фото: Belgorod Region Governor/via Global Look Press

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали села Глотово и Безымено Грайвороновского городского округа Белгородской области, сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадал один человек.

Под обстрел ВСУ попали окраины сел Глотово и Безымено Грайворонского городского округа. Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе — выбито лобовое стекло, пострадал водитель. У мужчины контузия. Машиной скорой его доставляют в медицинское учреждение, вся необходимая помощь оказывается, — написал губернатор.

Гладков добавил, что в результате обстрелов были повреждены линии электропередачи. По словам главы региона, восстановительные работы начнутся после согласования с Министерством обороны РФ.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Белгород в четверг, 15 февраля, в результате чего погибли семь человек, в том числе грудной ребенок, еще 19 пострадали. По информации Минобороны РФ, в небе над регионом было сбито 14 снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня «Вампир». Более 150 квартир и 90 автомобилей получили повреждения, также различные разрушения зафиксированы в 52 частных домовладениях. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.