Украинские беспилотники атаковали три области России Калужская, Брянская и Воронежская области попали под удары БПЛА

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Губернаторы Калужской, Брянской и Воронежской областей в своих Telegram-каналах написали об атаках беспилотников на территории регионов. 11 БПЛА попытались нанести удары. Глава Калужской области Владислав Шапша отметил, что, помимо сбитых ночью четырех дронов, утром были уничтожены еще три.

Утром на территории Людиновского района был уничтожен еще один БПЛА. Два БПЛА были уничтожены на территории Козельского района. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, — уточнил губернатор.

О новой попытке совершить атаку на Брянскую область проинформировал ее глава Александр Богомаз. Его регион подвергся атаке пяти дронов.

Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет, — сообщил он.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в Telegram-канале, что на подлете к Воронежу дежурными средствами ПВО обнаружены и уничтожены три БПЛА самолетного типа. Повреждения получил частный дом.

По уточненным данным МЧС, остатками БПЛА повреждена крыша частного дома в Туркменском проезде в Воронеже. Пострадавших нет. С ремонтом поможем в кратчайшие сроки, — резюмировал Гусев.

Накануне стало известно, что в Губкинском городском округе Белгородской области были сбиты два дрона. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал.