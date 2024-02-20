Беспилотники ВСУ второй раз за ночь попытались атаковать Брянскую область Богомаз: средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подразделения ПВО пресекли вторую за ночь попытку атаки ВСУ на Брянскую область, написал губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, над территорией региона были уничтожены два беспилотника самолетного типа.

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом, — заявил Богомаз.

Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. На местах работают оперативные службы.

Данная попытка атаки стала второй за ночь. Ранее Богомаз сообщил об уничтожении дрона самолетного типа над территорией Погарского района. Сообщение появилось в Telegram-канале губернатора в 02:09 мск. Вместе с тем Минобороны России сообщило об уничтожении трех украинских БПЛА над территорией Брянской области.

Ранее украинские войска обстреляли село Сушаны Климовского района Брянской области. Пострадавших в результате происшествия нет, однако повреждения получили три жилых дома. До этого Богомаз сообщал о пяти дронах ВСУ самолетного типа, сбитых в Погарском, Клинцовском и Брянском районах. Беспилотники были обезврежены дежурными средствами ПВО.

Кроме того, в Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал объект связи. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что атака произошла на территории села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа.