Магнитные бури сегодня, 22 февраля: что завтра, кто в опасности, прогноз

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Сегодня, 22 февраля, сильной магнитной бури не прогнозируется, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных возмущений завтра?

Что известно о магнитных бурях 22 и 23 февраля

По информации ученых, в течение дня будет наблюдаться спокойная и стабильная геомагнитная обстановка на уровне магнитосферы.

«Вероятность возникновения магнитной бури и магнитного шторма составляет 1%», — отмечают ученые.

С полуночи до полуночи следующего дня по московскому времени будет низкий уровень геомагнитных возмущений, оцениваемым в два балла, что говорит о слабых геомагнитных колебаниях.

Специалисты из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщили, что сегодня на Солнце были зафиксированы три мощные вспышки, которые привели к нарушению КВ-связи.

«22 февраля в 09:32 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X1.7. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. В 03:14 мск в рентгеновском диапазоне в южной полусфере на восточном лимбе (S35E85) зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 33 минуты. В 02:07 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3590 (N17E39) зарегистрирована вспышка X1.8 продолжительностью 22 минуты», — рассказали ученые.

Какое влияние магнитные бури оказывают на здоровье человека

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев пояснил, что во время магнитной бури человек чувствует усталость и сонливость.

«Давно замечено, что если идет магнитная буря, то человек ощущает слабость, сонливость, усталость и другие неприятные симптомы. Это связано с тем, что процессы, которые происходят в нашей нервной системе, связаны с электричеством», — сказал он.

Медик советует в период, когда происходят магнитные бури, больше отдыхать, не заниматься физическими нагрузками и спортом. Особенно это нельзя делать людям, у которых имеются проблемы с сердцем, так как магнитная буря вызывает нарушение сердечного ритма и даже смерть.

Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с NEWS.ru заявил, что во время геомагнитных возмущений прежде всего страдает регуляция давления, что может привести к ухудшению самочувствия.

«Первое, что нужно сделать, — это выпить больше воды. Можно даже добавить в нее поваренную соль, которая задерживает жидкость в организме. За счет этого увеличивается объем циркулирующей крови, и, соответственно, повышается артериальное давление», — советует медик.

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