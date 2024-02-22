22 февраля — праздник Лаптев день: самое время обновить весеннюю обувь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

22 февраля

22 февраля — 53-й день в году. Согласно народным традициям, самое время достать из шкафа весеннюю обувь или отправиться в магазин за обновками. Рассказываем, с чем связано это поверье, какой праздник отмечают 22 февраля в России и других странах и чем примечательна эта дата.

Какой праздник отмечают 22 февраля 2024 года

На 22 февраля приходится День поддержки жертв преступлений. Международная памятная дата была учреждена в 1990 году. Она приурочена к годовщине принятия «Хартии жертв преступлений» в Великобритании. В этом документе зафиксированы методы оказания государственной помощи лицам, пострадавшим от криминальных действий.

День поддержки жертв преступлений напоминает гражданам об их праве на помощь со стороны государства в случае любого правонарушения. Пострадавшие могут рассчитывать на моральную и материальную компенсацию, реабилитацию и обеспечение безопасности.

В России статус жертвы и меры оказания помощи определяются статьями УК РФ. На территории страны действуют благотворительные фонды и центры поддержки: они принимают пострадавших от сексуального и домашнего насилия, бездомных, военнослужащих и других людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

22 февраля 2024 года, в День помощи жертвам преступлений, по всему миру проходят просветительские лекции и конференции. Представители власти и правоохранительных органов выступают с докладами о достижениях в борьбе с преступностью. В Сети распространяются полезные материалы, в том числе телефоны горячих линий и адреса шелтеров — убежищ для жертв. Благотворительные фонды принимают пожертвования, которые будут направлены на поддержку пострадавших от преступлений.

Фото: Shutterstock/FOTODOM 22 февраля — День поддержки жертв преступлений

22 февраля — праздник Лаптев день в России

В народе 22 февраля отмечают праздник Лаптев день. Он совпадает с христианским днем почитания иеромонаха Панкратия Печерского. О жизни преподобного, пришедшейся на XIII век, известно совсем немного. Панкратий был затворником и аскетом, жил в Киево-Печерском монастыре (ныне лавре), владел даром целительства. Его последние годы прошли в Дальних (Феодосиевых) пещерах. Там мощи иеромонаха покоятся до сих пор.

22 февраля, День Панкратия, также называют Лаптевым днем. В народе в этот день вовсю готовились к приходу весны. На Панкратия было принято плести лапти, чинить инвентарь, перебирать и закалять на морозе семена для грядущего посева.

Придя в город, народные традиции нашли новое воплощение. Теперь на праздник 22 февраля не плетут лапти, а готовят весеннюю обувь. Считается, что это самое подходящее время, чтобы достать из шкафа легкие сапоги и ботинки либо отправиться в магазин за обновками. Причем прикупить стоит не только обувь, но и одежду — это якобы принесет удачу. А починка инструментов сменилась подготовкой садового инвентаря и генеральной уборкой.

Согласно поверью, в Лаптев день стоит заняться здоровьем. Любое лечение, начатое 22 февраля, вскоре даст результаты. А вот поднимать найденные деньги и делать женщинам комплименты не стоит. Первое сулит финансовые проблемы, а второе прогонит женскую красоту.

Приметы на 22 февраля

По погоде на праздник 22 февраля можно узнать, какой будет весна и чего ждать от летнего урожая. Вот несколько бытующих в народе примет:

звездная ночь на Панкратия сулит скорое потепление;

алый закат 22 февраля — к бурану;

если Лаптев день выдался морозным, до конца зимы холодов не будет;

потепление и капель 22 февраля — к поздней весне;

мокрый липкий снег — к скорому теплу;

тяжелый снег на ветвях обещает богатый урожай;

птицы беспокойны перед скорой весной.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Праздник 22 февраля

Какие события произошли 22 февраля

Мы поговорили про праздники 22 февраля 2024 года. Теперь стоит сказать пару слов об исторических событиях, пришедшихся на 22 февраля. В их числе:

1632 — опубликован «Диалог о двух системах мира» — наиболее важное сочинение Галилео Галилея;

1653 — начата церковная реформа патриарха Никона;

1828 — Россия и Персия заключили Туркманчайский мирный договор;

1921 — в СССР учрежден Госплан, ответственный за развитие советского народного хозяйства;

1966 — собаки Ветерок и Уголек отправились в космос на спутнике «Космос-110».

Именины 22 февраля

22 февраля отмечают день ангела, или именины:

Геннадий;

Петр;

Иван (Иоанн, Ян);

Василий;

Тихон;

Панкратий;

Иннокентий;

Никифор.

Вот мы и выяснили, какой праздник приходится на 22 февраля 2024 года. Самое время подготовить гардероб к приходу весны и заняться здоровьем. А еще стоит отправить пожертвование в поддерживаемый вами фонд — это будет уместно в любой день.

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