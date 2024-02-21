Когда в Москву придет весна? Что говорят синоптики, скоро ли будет тепло

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Канал Грибоедова в Санкт-Петербурге

С 21 февраля в Санкт-Петербурге наступает метеорологическая весна, а вот по окончанию холодов в Москве данные синоптиков расходятся. Насколько тепло будет в Северной столице, когда уже придет весна в Москву, что происходит с погодой в России?

Когда обещают весну в Петербурге

Александр Колесов в своем Telegram-канале объявил, что среда, 21 февраля, стала последним днем метеорологической зимы в Петербурге.

«Уже 22 февраля температура воздуха днем перейдет в сторону положительных значений, а все остальные дни календарной зимы температура в городе останется положительной», — объявил синоптик.

По его словам, дневные температуры ожидаются до +2... +5 градусов, а ночью в городе температура воздуха если и будет понижаться, то останется близкой к нулю.

Когда весна придет в Москву

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в разговоре с NEWS.ru заявил, что температура воздуха в ближайшие дни будет выше климатической нормы и достигнет плюсовых значений. Также ожидается понижение давления, добавил синоптик.

«Наперекор календарю в столице наступает мартовская погода. Это приведет к постепенному понижению давления. Глубоких циклонов в Москве не ожидается, как и сильных порывов ветра. Начиная со среды температура воздуха будет повышаться. 22 февраля, в четверг, столбики термометров покажут ноль градусов, кроме того, прогнозируются осадки в виде мокрого снега», — рассказал Шувалов.

Метеоролог добавил, что в День защитника Отечества, 23 февраля, температура воздуха составит 0... +2 градуса. В выходные дни столбики термометров покажут до +5 градусов.

Главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предположила, что в 2024 году в Москве наступление метеорологической весны выпадет примерно на день весеннего равноденствия. Раньше чем 20 марта не стоит ждать установления постоянного тепла.

«Астрономическая весна начинается после дня весеннего равноденствия, в 2024 году оно приходится на 20 марта. И по погоде может совпасть с метеорологической весной», — рассказала Позднякова в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При этом «настоящая», фенологическая весна и тепло придут в Москву только в апреле. С этим согласен главный метеоролог страны Роман Вильфанд. Он заявил 76.ru, что следует ожидать резких перепадов погоды.

«Не нужно очаровываться, что 1 марта наступает весна. Самое большое разочарование от завышенных ожиданий бывает», — предупредил Вильфанд.

Какая будет погода в европейской части России

Как сообщал Первый канал, в европейской части России погоду сейчас определяет циклон, пришедший из Атлантического океана. Москва, где около -5 градусов, в настоящее время оказалась на границе между теплыми и холодными воздушными массами. К 23 февраля циклон дойдет до Москвы, и установится температура около 0 градусов.

При этом в Приволжье очень холодно: холодные массы пришли из степей Казахстана и принесли похолодание в Самару (до -19 градусов), Казань (до -14 градусов), где сейчас находится с визитом президент Владимир Путин, Набережные Челны (до -19), Челябинск и Екатеринбург (до -25 градусов).

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