«Чепуха»: Вильфанд «разнес» прогноз о самом жарком лете в истории России Вильфанд назвал чепухой прогноз о самом жарком лете в истории России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не существует научных методов для долгосрочного прогноза экстремальных событий, заявил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Таким образом он прокомментировал новость о том, что россиян в 2024 году ждет аномально жаркое лето. Поэтому, по словам синоптика, зимой нельзя надежно прогнозировать, каким будет лето — сухим, влажным, дождливым, неустойчивым или экстремально жарким.

Это чепуха. После таких прогнозов плечами пожимать, да и только. Вероятность этого события очень мала. Я думаю, это написал кто-то, кто не сильно знаком с научными исследованиями, — отметил Вильфанд.

Ранее «Известия» писали, что предстоящее лето в России может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Синоптики спрогнозировали, что температура воздуха в июне будет на семь градусов выше нормы. По словам метеорологов, погодные аномалии в 2024 году ожидаются по всему миру.

Так, в Москве, Калуге, Твери и Калининграде температура воздуха в летние месяцы установится в районе 35 градусов. Кроме этого, тепловые рекорды ожидаются в Сибири, регионах Поволжья, на Северном Кавказе, Урале и Дальнем Востоке. Синоптики отметили, что сильное влияние на климат окажет тепловое явление Эль-Ниньо.