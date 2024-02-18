В Москве установлен рекорд высоты сугробов Синоптик Тишковец: сугробы в Москве достигли рекордной высоты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После обильных снегопадов в Москве обновлен рекорд высоты сугробов — за ночь снежный покров вырос на 5 см, к утру 18 февраля он достиг отметки 67 см, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам специалиста, предыдущий рекорд в 65 см для этого дня был установлен в далеком 1966 году.

Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова к 9 утра составила 67 сантиметров, что в 1,7 раза выше нормы, на Балчуге — 61 сантиметр, в Тушино — 73 сантиметра, — написал Тишковец в Telegram.

Как уточнил специалист, этот рекорд может быть обновлен уже сегодня, потому что к вечеру сугробы могут увеличиться еще на 1-2 см. По его словам, Москва уже превысила норму месячных осадков на 20-25% в зависимости от района.

Ранее жителей и гостей Москвы предупредили, что столицу с 19 по 25 февраля ожидают температурные качели. Так, 19 февраля будет облачно, температура воздуха составит от минус 3 до минус 5 градусов, после чего резко похолодает. во вторник, 20 февраля, столбики термометров покажут значения вплоть до минус 15 градусов, а в среду воздух вновь прогреется почти до нулевых значений, а к концу рабочей недели в город придет мокрый снег.