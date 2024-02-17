Морозы до –51, ледяные дожди: какая погода будет в РФ с 19 по 25 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, какая погода ожидает россиян с 19 по 25 февраля. По его словам, аномально холодная погода на следующей неделе придет на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток. В Москве и Петербурге температура будет колебаться от оттепели до мороза. На юге России синоптик спрогнозировал осадки. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Какая погода ожидается в Москве и Центральной России

Александр Голубев сообщил, что в понедельник в столице ожидается морозная погода. Ночью в Москве будет 7–9 градусов ниже нуля, по области столбики термометров опустятся еще ниже — до −11 градусов. Дневная температура, по его словам, зафиксируется на отметке 2–7 градусов мороза, в Московской области местами ожидается до −7 градусов.

«Будет переменная облачность, преимущественно без осадков», — сказал синоптик.

Он отметил, что самым холодным днем недели будет вторник. В этот день температура опустится до 11–16 градусов ниже нуля ночью, днем ожидается 2–7 градусов мороза.

«Такая погода сохранится до конца недели: небольшие морозы и снег. Во второй половине недели температура будет даже немного повыше. На неделе будет снег, но значительные осадки не исключаются к выходным», — уточнил Александр Голубев.

Он добавил, что в Москве зима пока отступать не планирует. По его прогнозу, «движение в сторону весны» начнется примерно во второй половине марта, не раньше. Александр Голубев добавил, что «март еще считается зимним месяцем».

Что касается других регионов Центрального федерального округа, то по температурному режиму они мало чем будут отличаться от столичного региона, сообщил синоптик. По его словам, ночные температуры установятся в диапазоне 6–12 градусов мороза, а дневные — 1–6 градусов ниже нуля.

«Наибольшие по площади распространения осадки будут на европейской территории на следующей неделе: в разные дни в ЦФО ожидаются снегопады различной интенсивности», — отметил Александр Голубев.

Придут ли морозы в Санкт-Петербург и Северо-Западный федеральный округ

Следующая неделя в Санкт-Петербурге начнется с холодов, говорит Александр Голубев. По его прогнозу, 19 февраля там ожидается 8–13 градусов ниже нуля ночью и около −5 градусов днем. Но уже во вторник в город придет потепление, уточнил синоптик. 20 и 21 февраля ночью ожидается 4–9 градусов ниже нуля, а днем столбики термометров могут показывать до +1 градуса.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Морозная погода в Санкт-Петербурге

«Оттепельные температуры, ожидается гололедица, налипание мокрого снега. 20 и 21 февраля в Петербурге прогнозируются самые интенсивные осадки на неделе. В дальнейшем погода улучшится. Сильных существенных морозов быть не должно, поскольку циклон идет с северо-запада. Не будет таких затоков холодного воздуха, как было несколько раз этой зимой. В общем, будет вполне нормальная для этого времени погода», — сообщил Александр Голубев.

Он добавил, что в Ленинградской области прогноз примерно такой же, как и в Петербурге. На западе Северо-Западного федерального округа, а именно в Калининградской, Новгородской, Псковской областях, по его словам, ночные температуры установятся в диапазоне 6–12 градусов мороза, а днем ожидается 1–6 градусов ниже нуля.

«На востоке региона — в Архангельской области, Республике Коми, Ненецком автономном округе — будет немного холоднее: до −15 градусов ночью и 5–10 градусов ниже нуля днем. Это близко к климатической норме», — отметил Голубев.

Где на следующей неделе будет аномально холодно

Александр Голубев подчеркнул, что аномально холодная погода на следующей неделе ожидается в азиатской части России, за исключением Таймыра — там положительная аномалия температуры.

«На юге Якутии сохранятся сильные морозы в начале недели, но потом они постепенно будут отступать. И ядро холода останется на юге Сибири», — рассказал синоптик.

Холоднее обычного будет на следующей неделе и в южных районах Красноярского края, уточнил он. Кроме того, там на следующей неделе будет идти умеренный снег. А на севере Сибири, по словам Александра Голубева, ночью ожидается 40–49 градусов мороза, а днем — 35–40 градусов ниже нуля.

Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости Смотровая площадка «Сопка любви» в Якутске

«Здесь аномалии тоже будут достигать больших значений. Отклонение от климатической нормы составит 7–12 градусов», — уточнил он.

Еще холодные аномалии будут в начале следующей недели в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, где ночные температуры опустятся до 30–35 градусов ниже нуля, рассказал Александр Голубев. Такие значения, по его словам, на 8–12 градусов ниже климатической нормы. Зато снегопадов на Урале, за исключением северных районов, с 19 по 25 февраля не ожидается, отметил он.

Голубев заявил, что морозы установятся и на Дальнем Востоке. Холоднее всего, по его словам, будет в Якутии. Там ожидается 46–51 градус ниже нуля.

«Даже для Якутии это холодно. Морозы будут и в континентальных районах Магаданской области — 47–51 градус мороза. Для них это ниже нормы на 6–12 градусов. На юге Дальнего Востока тоже будет холодно, поскольку туда будут поступать воздушные массы из Якутии. Ночные температуры аномально низкие: 23–28 градусов мороза ночью, днем — 14–19 градусов ниже нуля. Это холодно для юга Дальнего Востока», — заявил синоптик.

Он отметил, что этот прогноз касается Хабаровского края, Забайкалья. А в Приморье на следующей неделе будет немного теплее в течение недели: 13–18 градусов ниже нуля ночью и 8–13 градусов мороза днем.

Кроме того, Александр Голубев спрогнозировал сильные осадки в Хабаровском крае, Приморье, на Камчатке, Сахалине, Курильских островах и восточном побережье Чукотки.

«Они не будут опасными, но особенно на островах Курильской гряды и на Сахалине будут достаточно сильные снегопады», — сказал синоптик.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Где будут ледяные дожди

Александр Голубев сообщил, что на севере Южного федерального округа — в Ростовской, Волгоградской областях — на следующей неделе ожидается 3–8 градусов мороза. Днем, однако, будет значительно теплее: столбики термометров могут подниматься до +2 градусов, отметил он.

В южных районах округа будет еще теплее, сообщил Александр Голубев. В Краснодарском крае, на Ставрополье и Северном Кавказе он спрогнозировал от −2 до +3 градусов ночью, днем — 3–7 градусов выше нуля.

«В понедельник в Волгоградской области будет сильный мокрый снег, дождь, метель. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. На юге округа тоже не обойдется без осадков. Там будут идти дожди. Выпадет около 5–10 миллиметров осадков. Это немного, это не те жуткие дожди, которые заливали Сочи», — добавил синоптик.

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