Иммунолог назвал отличия аллергии на холод от обморожения Иммунолог Болибок: аллергия на холод отличается от обморожения скоростью реакции

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Аллергия на холод, известная также как «холодовая крапивница», является реакцией организма на резкие перепады температур и отличается от обморожения более быстрым проявлением основных симптомов, рассказал в беседе с «Радио 1» врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок. По его словам, крапивница сопровождается жжением и покраснением кожных покровов, и эти признаки появляются сразу.

При обморожении сначала кожа немеет, теряет чувствительность, а сам симптом возникает, когда человек уже отогревается. При крапивнице жжение и краснота появляется сразу, — пояснил специалист.

Он уточнил, что холодовая аллергия обычно проявляется при температурах ниже минус 5-7 градусов и чаще всего поражает открытые части тела, в том числе нос, щеки, скулы, лоб, подбородок, уши, кисти рук и ноги. При этом обычно крапивница возникает не самостоятельно, а связана с другими заболеваниями, например, печени, ЖКТ или почек.

Кроме того, по словам врача, аллергию на холод иногда путают с синдромом Рейно, при котором от холода возникает сильный спазм капилляров, способный вызвать омертвение тканей. Как правило, при этом синдроме поражаются те же места, что и при крапивнице.

Ранее врач-аллерголог Дарья Аршинова объяснила, что холод является климатическим фактором, а термин «аллергия» означает патологический иммунный ответ на вещества, попадающие в организм. Таким образом, по ее словам, истинной аллергии на холод не существует.